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سوق السعودية

"بترومين" السعودية تعيد إحياء خطة طرح عام أولي بقيمة مليار دولار

تعمل مع البنك الأهلي السعودي وشركة "موليس آند كو" للإعداد للاكتتاب

دبي - العربية.نت
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تعيد شركة "بترومين كورب" السعودية لخدمات السيارات إحياء خطط طرحها العام الأولي في المملكة والتي يمكن أن تجمع ما يصل إلى مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

تعمل الشركة، التي تعد أيضًا أقدم شركة زيوت التشحيم في الشرق الأوسط، مع البنك الأهلي السعودي وشركة "موليس آند كو" على الاكتتاب المخطط له، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات سرية، بحسب ما طالعت "العربية.نت"، على وكالة "بلومبرغ".

وقال الأشخاص إن تفاصيل عملية الطرح، مثل حجمها وتوقيتها، قد تتغير. وقالوا إنه قد يتم إضافة المزيد من البنوك إلى الاكتتاب.

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اشترت مجموعة الدباغ، وهي مجموعة عائلية تستثمر في عدة قطاعات منها السيارات والعقارات والمواد الغذائية، حصة 49%، في "بترومين" في عام 2013 من مجموعة هندوجا الهندية.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن الشركة السعودية نظرت منذ ذلك الحين في طرح عام أولي وبيع حصة من شركة بترومين. وكانت "هندوجا" تخطط أيضًا للاكتتاب العام الأولي للشركة في عام 2010 ، لكن هذه الصفقة لم تنفذ.

لم يستجب ممثلو "بترومين والدباغ والبنك الأهلي السعودي لطلبات التعليق. ورفض ممثل "مويلس" التعليق.

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