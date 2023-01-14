تخفيض راتب رئيس "أبل" 40%.. سيحصل على 49 مليون دولار فقط!

اتخذ الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، طواعية خفضًا بنسبة 40% في راتبه لعام 2023، وهي خطوة غير عادية تأتي "استجابةً لردود فعل المساهمين"، وفقًا لبيان.

يضع القرار تعويضات كوك المستهدفة عند 49 مليون دولار، انخفاضًا من 84 مليون دولار في عام 2022. لكن راتبه ربما يتجاوز هذا الهدف بعد المكافآت ومنح الأسهم.

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وامتنعت شركة أبل عن التعليق على القرار لصحيفة "واشنطن بوست"، حسب ما طالعت "العربية.نت". ولكن وفق بيان، فإن القرار يوازن بين "ملاحظات المساهمين، والرغبة في الاستمرار في إنشاء أداء هادف".

من غير المعتاد أن يخفض المدراء التنفيذيون رواتبهم، لكن تعويضات الرؤساء التنفيذيين أصبحت بشكل متزايد مصدرًا للمقاومة العامة وسط المحادثات المتزايدة حول عدم المساواة في الدخل. تضخمت رواتب المسؤولين التنفيذيين بنسبة 1460% منذ عام 1978، وفقًا لتحليل أجراه معهد السياسة الاقتصادية. حصل الرؤساء التنفيذيون على 399 ضعف أجر العامل العادي في عام 2021، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

في اجتماع المساهمين السنوي للشركة في عام 2022، صوت 64% للموافقة على حزمة تعويضات كوك، مقارنة بـ 94% في العام السابق.

أوصت الشركة الاستشارية لخدمات المساهمين المؤسسيين بأن يعارض الناخبون الحزمة "بسبب مخاوف بشأن تصميم منح الأسهم وحجم الأجور"، وفقًا لبيان.

وهذا العام، تم تخفيض منح حصة الأسهم للمدير التنفيذي إلى 40 مليون دولار. ونحو 30 مليون دولار، أو ثلاثة أرباع ذلك المبلغ مرتبط بأداء سعر السهم.

وقالت الشركة إن الراتب الأساسي لكوك البالغ 3 ملايين دولار سيبقى كما هو، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 6 ملايين دولار.

منذ أن حل كوك محل مؤسس شركة أبل ستيف جوبز في عام 2011، ارتفعت القيمة السوقية لشركة التكنولوجيا العملاقة بمقدار 2 تريليون دولار، متجاوزة إلى حد كبير المكاسب في S&P 500 خلال نفس الفترة.

في يناير الماضي، أصبحت "أبل" أول شركة يتم تداولها علنًا تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار. لكن البيئة الاقتصادية الصعبة قضت على ما يقرب من تريليون دولار من هذه القيمة. تصارع الشركة، مثلها مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، مع مخاوف من التباطؤ العالمي والتضخم والآثار المستمرة لوباء فيروس كورونا في الصين، حيث يتم تصنيع منتجاتها.

تبلغ قيمة ثروة كوك حوالي 1.7 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، مما يضعه في مرتبة أدنى بكثير من العديد من أصحاب الدخل المرتفع في العالم، على الرغم من إدارته لأكبر شركة تكنولوجيا في العالم. قال كوك سابقًا إنه يخطط للتخلي عن ثروته.