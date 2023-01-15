آلاف المنازل في إيران بدون تدفئة بسبب انقطاع الغاز

أمضى عشرات الآلاف من الإيرانيين يوم السبت دون تدفئة بالتزامن مع البرد القارس الذي ينتشر في البلاد والهبوط الكبير في درجات الحرارة، وذلك بسبب انقطاع إمدادات الغاز عن عدد كبير من المنازل.

وذكرت الإذاعة الحكومية في إيران أن عشرات الآلاف من الإيرانيين تُركوا بدون غاز لتدفئة منازلهم يوم السبت مع انتشار الطقس البارد في البلاد.

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وقال حاكم أحد الأقاليم يعقوب علي نزاري للتلفزيون الرسمي إن شحنات الغاز انقطعت عن 90 ألف مستخدم على الأقل في مقاطعة رضوي خراسان الشمالية الشرقية بحلول مساء السبت، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت".

كما تعطلت الإمدادات في ما لا يقل عن أربع مقاطعات شمالية أخرى وعدة مناطق بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد، وفقاً لتقارير التلفزيون الحكومي.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن معظم أنحاء البلاد غطتها درجات حرارة متجمدة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد من الزمان، مما دفع الطلب على وقود التدفئة إلى مستويات قياسية.

وأجبرت موجة البرد السلطات بإغلاق المدارس والمكاتب التي تديرها الدولة وحتى الشركات المملوكة للقطاع الخاص في جميع أنحاء محافظة طهران يوم الأحد ودعت الناس إلى تجنب السفر إلى مدينة مشهد.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن نقص الإمدادات تفاقم بعد أن أوقفت تركمانستان يوم الخميس الماضي صادرات الغاز لتلبية الطلب المحلي.