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أرباح قوية لبنوك في وول ستريت.. ومخصصات تحسبا لركود محتمل

أرباح بنك أوف أميركا" ترتفع 2% إلى 6.9 مليار دولار لتفوق التوقعات

دبي - العربية.نت
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أعلنت كبرى البنوك الأميركية عن نتائجها بالربع الأخير من 2022، حيث شهد بعض البنوك تسجيل أرباح قوية تفوق التوقعات.

وسجل "جيه.بي مورغان تشيس آند كو" أرباحا تفوق التوقعات وترتفع 5% إلى 11 مليار دولار، في حين أقر البنك مخصصات بقيمة 1.4 مليار دولار تحسباً لركود طفيف.

وارتفعت أرباح بنك أوف أميركا" 2% إلى 6.9 مليار دولار لتفوق التوقعات، وسط نمو نشاط الإقراض مع رفع أسعار الفائدة.

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وانخفضت أرباح "سيتي غروب" 22% إلى 2.5 مليار دولار، فيما بلغت المخصصات بـ 640 مليون دولار وسط مخاوف من ركود الاقتصاد.

كما تراجعت أرباح "ويلز فارغو" الأرباح 48% إلى 2.9 مليار دولار، وأقر البنك مخصصات بقيمة 957 مليون دولار تحسباً لزيادة في القروض المتعثرة.

أما "بلاك روك" فقد تراجعت الأرباح 18% إلى 1.36 مليار دولار وسط تراجع الإيرادات نتيجة الانخفاض الكبير في الأسواق العالمية.

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