أرباح قوية لبنوك في وول ستريت.. ومخصصات تحسبا لركود محتمل
أرباح بنك أوف أميركا" ترتفع 2% إلى 6.9 مليار دولار لتفوق التوقعات
أعلنت كبرى البنوك الأميركية عن نتائجها بالربع الأخير من 2022، حيث شهد بعض البنوك تسجيل أرباح قوية تفوق التوقعات.
وسجل "جيه.بي مورغان تشيس آند كو" أرباحا تفوق التوقعات وترتفع 5% إلى 11 مليار دولار، في حين أقر البنك مخصصات بقيمة 1.4 مليار دولار تحسباً لركود طفيف.
وارتفعت أرباح بنك أوف أميركا" 2% إلى 6.9 مليار دولار لتفوق التوقعات، وسط نمو نشاط الإقراض مع رفع أسعار الفائدة.
وانخفضت أرباح "سيتي غروب" 22% إلى 2.5 مليار دولار، فيما بلغت المخصصات بـ 640 مليون دولار وسط مخاوف من ركود الاقتصاد.
كما تراجعت أرباح "ويلز فارغو" الأرباح 48% إلى 2.9 مليار دولار، وأقر البنك مخصصات بقيمة 957 مليون دولار تحسباً لزيادة في القروض المتعثرة.
أما "بلاك روك" فقد تراجعت الأرباح 18% إلى 1.36 مليار دولار وسط تراجع الإيرادات نتيجة الانخفاض الكبير في الأسواق العالمية.
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