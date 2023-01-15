واردات الهواتف المحمولة في مصر تهبط 99.5% مع ارتفاع سعر الدولار

كشفت بيانات رسمية حديثة عن استمرار تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة إلى نحو 539 ألف دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 116.685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 99.5%.

ووفق النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تواصل واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير الماضى وحتى الآن، حيث قدرت بيانات الجهاز، إجمالى واردات مصر من الهواتف المحمولة بنحو 337 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الماضى، مقارنة بنحو 1.230 مليار دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893.532 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 72.6%.

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تأتي هذه التراجعات على خلفية أزمة شح الدولار وعدم قدرة الشركات العاملة في السوق المصرية على توفير العملة الصعبة اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد.

ووفق البيانات المتاحة، فقد سجلت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة نحو 326 ألف دولار فقط خلال شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 114.483 مليون دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 114.157 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 99.7%.

وتستكمل واردات الهواتف المحمولة مؤشرها النزولى منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت فى الربع الأول من العام الجارى نحو 273.656 مليون دولار، مقارنة بنحو 467.284 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع تبلغ قيمته 193.628 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 41.4%.

وكان الجهاز قد كشف عن ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 80.7 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 72.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.