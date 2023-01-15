الاقتصاد العالمي في عام 2023.. إلى أين؟

بات لدى الاقتصاديين سواء في "وول ستريت"، أو "البنك الدولي"، قناعة بشكل متزايد بأن معظم اقتصادات العالم ستكون في حالة ركود خلال 2023 على خلفية التضخم الثابت وأسعار الفائدة المرتفعة.

وخفّض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي، إلى 1.7% هذا العام، أي حوالي نصف الوتيرة المتوقعة في يونيو. سيكون هذا ثالث أسوأ أداء خلال العقود الثلاثة الماضية أو نحو ذلك، بعد انكماشات عامي 2009 و2020.

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من جانبها، تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" نموًا عالميًا بنسبة 2.4% لعام 2023. وباستثناء سنوات الأزمة لعامي 2009 و2020، يعد هذا أبطأ معدل منذ عام 1993.

حتى الآن، فوجئ أكبر اقتصادين في أوروبا بالاتجاه الصعودي، حيث عزز المستهلكون زخم الناتج المحلي الإجمالي لنهاية العام في المملكة المتحدة وألمانيا. وفي الولايات المتحدة، انخفض معدل التضخم الكلي إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ أكتوبر 2021، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

اقتصاد العالم

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لمعظم البلدان والمناطق، وحذر من أن الصدمات المعاكسة الجديدة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وقال البنك، الذي خفض أيضًا تقديراته للنمو لعام 2024، إن التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة من بين الأسباب الرئيسية.

وبعد صدمات عام 2022، يبدو الركود في أجزاء كبيرة من العالم هذا العام رهانًا آمنًا. الأمر الأصعب في القياس والأكثر إثارة للخوف هو التأثير طويل المدى للأموال نفسها التي يتم إعادة تسعيرها وقلب الافتراضات التي تكمن وراء أكثر من 30 عامًا من التاريخ الاقتصادي العالمي.

من جانبها، لم تتخل البنوك المركزية بعد عن معركتها ضد التضخم، مع استمرار ذروة أسعار الفائدة في الظهور في معظم الاقتصادات. لكن ستتوقف مؤقتًا في وقت ما في عام 2023 - وربما ستنعكس. ورفع صناع القرار في رومانيا وصربيا وكوريا الجنوبية وبيرو أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

أوروبا

ربما تكون ألمانيا والمملكة المتحدة، أكبر اقتصادين في أوروبا، قد نجحتا في تجنب الركود في الربع الرابع، متحدية التوقعات المتشائمة وتعطي الأمل في تحقيق مآثر مماثلة في جميع أنحاء العالم المتقدم. إذ عزز الزخم الذي يغذيه المستهلك كلا البلدين، وفقًا لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية.

من جانبها، قدمت حكومة إيمانويل ماكرون خطة لرفع الحد الأدنى لسن التقاعد في فرنسا تدريجيًا إلى 64 بحلول عام 2030 من 62، في تحد للنقابات العمالية التي تعهدت بمقاومة التغيير بالإضرابات والاحتجاجات. وقالت الحكومة إن جعل العمل الفرنسي أطول أمرًا ضروريًا لتعزيز معدلات التوظيف المنخفضة نسبيًا بين كبار السن وتجنب العجز المستمر في نظام ممول من مساهمات العمال.

الولايات المتحدة

استمر التضخم في التباطؤ في ديسمبر، مضيفاً إلى الأدلة القائمة على أن ضغوط الأسعار بلغت ذروتها ووضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك العام بنسبة 0.1% عن الشهر السابق، مع انخفاض تكاليف الطاقة الأرخص التي غذت أول انخفاض في عامين ونصف.

مستوى قياسي للطلب على النفط في الصين في عام 2023

من المتوقع أن يسجل استهلاك النفط الصيني رقماً قياسياً هذا العام مع تخلي أكبر مستورد للنفط في العالم عن قيود "كوفيد"، ما يعزز توقعات الطلب العالمي ويدعم الأسعار.

في هذه الأثناء، بنى المضاربون على ارتفاع النفط، جزءًا كبيرًا من توقعاتهم بشأن النمو في الطلب الصيني، حيث قال جيفري كوري من مجموعة "غولدمان ساكس"، إن النفط الخام هو "أفضل رهان على إعادة فتح الاقتصاد".

الأسواق الناشئة

وفي البرازيل، ارتفعت أسعار المستهلكين الشهر الماضي أكثر بكثير مما كان متوقعا حيث أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة مرتفعا ويحذر من أن خطط تخفيف قواعد الإنفاق العام قد تضغط على التضخم.

عجز تجاري مرتفع قياسي

وصل العجز التجاري للصين مع روسيا إلى مستوى قياسي بلغ 38 مليار دولار العام الماضي مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

واشترى ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما قيمته 114.1 مليار دولار من البضائع من روسيا في عام 2022، بزيادة 44% عن العام السابق.