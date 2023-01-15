بيانات أولية تربط "لقاح فايزر" بالسكتات الدماغية.. وهذا ما قالته الشركة

أظهرت الجرعة الثنائية من لقاح كوفيد-19، والذي تنتجه شركة "فايزر"، وجود صلة محتملة بحالات السكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكبر، وفقاً لمسؤولي الصحة الأميركيين مستشهدين ببيانات أولية من إحدى قواعد بيانات سلامة اللقاحات العديدة.

وقال المسؤولون في بيان على موقع إدارة الغذاء والدواء على الإنترنت إن الخطر المحتمل من لقاح فايزر لم يُشاهد في قواعد بيانات السلامة الأخرى، ولم يُشاهد مع لقاح كوفيد التابع لشركة "موديرنا". وذكر البيان أن النتائج الأولية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحقيق، فيما لم يتم تغيير التوصيات الخاصة باللقاح، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ووفقاً لوكالات الصحة الأميركية، فإن الصلة المحتملة بالسكتة الدماغية شوهدت في مركز بيانات سلامة اللقاح التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC". وأثار التحقيق سؤالاً عما إذا كان الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكبر والذين تلقوا جرعة "فايزر - بيونتيك" ثنائية التكافؤ أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية، وفقدان تدفق الدم في الدماغ، بعد التطعيم بـ 21 يوما مقارنة بالأيام 22- 44 بعد التطعيم.

وقال البيان: "تشير مجمل البيانات حالياً إلى أنه من غير المحتمل جداً أن تمثل الإشارة في تشوه الحاجز البطيني للمخ أو ما يعرف بـ VSD خطراً سريرياً حقيقياً".

يذكر أن "فايزر"، أنتجت المعزز الثنائي التكافؤ، خصيصاً للحماية من نوعين مختلفين من أوميكرون، وهما BA4 وBA5.

وفي وقت سابق، وجدت بعض الأبحاث علاقة تربط بين جرعات mRNA، الخاصة بلقاحات كوفيد، بالتهاب التامور والتهاب عضلة القلب، والتهاب القلب والأنسجة المحيطة به والتي عادة ما تكون خفيفة.

وقال متحدث باسم شركة "فايزر"، وشريكتها "بيونتيك" في لقاح كورونا، رداً على تقارير CDC، إنه لا توجد بيانات لاستنتاج أن لقاح فايزر مرتبط سببياً بالسكتة الدماغية.

من بين 550 ألف شخص يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر ممن تم تطعيمهم وتلقوا جرعة معززة ثنائية التكافؤ من فايزر، أصيب 130 بجلطة دماغية في الأسابيع الثلاثة الأولى بعد تلقي اللقاح، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.