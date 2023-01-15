مسؤول أميركي للعربية: بيع 30 مليون برميل من الاحتياطيات في سبتمبر قيد المراجعة

قال منسق الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين، إن مبيعات سبتمبر القادم البالغة 30 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية هي قيد المراجعة الآن.

وكان من المقرر أن تواصل الحكومة الأميركية في 2023 السحب من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية في سبتمبر القادم بنحو 30 مليون برميل بعد أن سحبت 180 مليون برميل العام الماضي بهدف الضغط على الأسعار.

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وتريد إدارة بايدن البدء بشراء النفط لإعادة بناء المخزونات الاستراتيجية والبداية من الشهر القادم بنحو 3 ملايين برميل.

أضاف هوكستاين، "رئيس الولايات المتحدة أمر بسحب 180 مليون برميل من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية, هذا إضافة الى نحو 60 مليون برميل سحبتها دول أخرى في ضوء استجابتنا لحالة طارئة ناتجة عن الحرب في أوكرانيا وتراجع إمدادات المنتجات النفطية في الأسواق. وهذا هو السبب الذي دعانا لفعل ذلك. وما قلناه، وما قاله الرئيس بشكل واضح، هو أننا لا نرى انخفاضا حادا في أسعار النفط، وإذا انخفضت الأسعار إلى مستوى قريب من السبعين دولارا سنتوجه إلى السوق لإعادة شراء بعضا من هذا النفط لدعم مخزوناتنا الاستراتيجية".

"نحن ما زلنا نخطط للقيام بذلك. وكما قلتَ أنت، هناك تفويض من الكونغرس للقيام بمبيعات من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية للأعوام 2023 الى 2027. تلك المبيعات يتم إعادة النظر فيها حاليا"، وفقا لهوكستاين.

وأشار هوكستاين إلى أن الكونغرس قام قبل عدة أسابيع بإلغاء مبيعات 2024 إلى 2027، لافتا إلى أن تلك البراميل كان سيتم بيعها لكن لن يتم ذلك الآن. وقال "خلال العام الحالي 2023 ما زلنا مفوَّضين من قبل الكونغرس لبيع كمية معينة. لكنني أعتقد بأن هذا الأمر أيضا يتم إعادة النظر فيه حاليا. وسنرى ماذا سيحدث لتلك البراميل مع تقدم الوقت. بالتالي هذا أمر يتعلق بسياسات طويلة الأجل التي يجب أن يتم مراجعتها وإعادة النظر فيها في أوقات الأزمات".