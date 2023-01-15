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خاص

هل تتجه البنوك السعودية إلى رفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة؟

70 % من محفظة القروض في مصرف الراجحي ممنوحة لصالح الأفراد

دبي - العربية.نت
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قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن البنوك في السوق السعودية بحاجة إلى زيادة رؤوس أموالها وخصوصا مصرف الراجحي.

وأضاف الرقيب في مقابلة مع "العربية"، أن بنك الراجحي يعد أعلى بنك من حيث محفظة القروض بواقع 558 مليار ريال، فيما يأتي البنك الأهلي ثانيا بقروض 536 مليار ريال.

وأشار إلى أن البنك الأهلي رفع رأسماله إلى 60 مليار ريال، فيما يفترض أن يرفع الراجحي رأسماله لكي يتوافق مع معايير بازل 3.

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وقال الرقيب، إن غالبية محفظة القروض في مصرف الراجحي بنسبة 70% ممنوحة لصالح الأفراد، بالتالي في معايير بازل 3 تحسب قروض الأفراد على 100%.

وأوضح أن "الراجحي" مطالب بالتوافق مع هذه المعايير حتى يواصل زيادة محفظته الاقراضية، عبر رفع رأسماله.

وتابع الرقيب: "مصرف الراجحي وازن بين الأمرين حيث زاد رأسماله في النصف الأول من العام السابق بواقع 15 مليار ريال، ثم أعقبها بتوزيعات في النصف الثاني".

وتوقع أن يتجه مصرف الراجحي إلى زيادة رأسماله في النصف الثاني من عام 2023.

وكشف الرقيب أنه بعد التوصية بتوزيعات نقدية بقيمة 5 مليارات ريال عن عام 2022، سيكون لدى مصرف الراجحي 10 مليارات ريال أرباح مبقاه، باستثناء أرباح الربع الرابع من عام 2022 والتي قد تصل إلى 4 مليارات ريال.

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