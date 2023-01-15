هل يرتفع إنتاج النفط الأميركي في 2023؟

قال الخبير في استراتيجيات الطاقة، نايف الدندني، إن معدل زيادة منصات الحفر في الولايات المتحدة الأميركية ليس كبيراً، وبالتالي لا يعكس زيادة إنتاج النفط.

وأضاف الدندني، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن الإنتاج الحالي في الولايات المتحدة يتزايد لكن بمعدل لا يُحدث طفرة مقارنة بما كان قبل عام 2014.

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وأوضح أن أولويات شركات النفط الصخري وشركات الحفر، لم تتغير بالحفاظ على السيولة وزيادة عوائد حاملي الأسهم.

وقال الخبير في استراتيجيات الطاقة، إن تحالف "أوبك+" لديه قدرة إنتاجية احتياطية تبلغ مليوني برميل يومياً، كان التحالف أقر بتخفيضها في أكتوبر الماضي، وتلك كمية جاهزة احتياطية للعودة في أي وقت تتطلبه الأسواق.

وأشار إلى زيادة إنتاج نيجيريا بشكل كبير يعود لتحسن العوامل الأمنية بمعدل زيادة يتراوح بين 300 إلى 400 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى تحقيق النفط الإيراني ارتفاعاً كبيراً في الأسواق إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

وأوضح الدندني، أنه يوجد تعاف في الطلب على النفط لا سيما مع عودة الطلب في الصين للارتفاع بنحو 830 ألف برميل حالياً مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، ولهذا فإن العوامل الإيجابية تطغى على العوامل التي تحد من الطلب وزيادة أسعار النفط.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من دولار للبرميل عند التسوية بجلسة الجمعة الماضي، مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر/ تشرين الأول مع انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في 7 أشهر ووسط مزيد من المؤشرات على تنامي الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.25 دولار، أي 1.5%، عند 85.28 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للجلسة السابعة على التوالي لتجري تسويتها عند 79.86 دولار للبرميل، بزيادة 1.47 دولار تعادل 1.9%.