المزروعي للعربية: الحاجة للوقود التقليدي ستستمر مع النمو الاقتصاد العالمي

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن الارتفاعات في أسعار الغاز سرعت من عملية التحول نحو الطاقات المتجددة، وإن الحاجة إلى الطاقة التقليدية ستستمر مع النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف المزروعي في مقابلة مع "العربية"، أن كل الطاقات المتجددة تحتاج إلى مصدر أساسي للطاقة، والذي يجب أن يكون من الغاز أو الطاقة النووية أو مصادر أخرى.

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وأشار إلى أن التحول نحو السيارات الكهربائية سيستغرق بعض الوقت، مضيفا أن تشغيل السيارات الكهربائية يحتاج إلى الكهرباء التي تنتج عبر الطاقة، بالتالي الطاقة الأحفورية ستظل ضرورية.

وذكر أن هناك تضخيما في عمليات التحول نحو الطاقات المتجددة، ولكن هناك ارتفاعا في الطلب على الكهرباء عالميا، مشيرا إلى أن دولة مثل الهند شهدت ارتفاعا في الطلب على الكهرباء بنسبة 9% في العام الماضي.

وتابع: "إن هذه البيانات تشير إلى الحاجة إلى زيادة في الطاقة المتجددة ولكنها في نفس الوقت لا تشير إلى الحاجة خفض الطاقة الأحفورية".

وأشار المزروعي إلى أن عودة فتح الاقتصاد الصيني سيرفع الطلب على النفط لكن في المقابل هناك عوامل اقتصادية خفضت من الاستهلاك لبعض الدول.

وفيما يتعلق بالإمارات؛ قال المزروعي إنها سرعت من جهودها لزيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027.