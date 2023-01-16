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البنك الأهلي المصري للعربية: رصيد الشهادات بفائدة 25% تخطى 200 مليار جنيه
سيتم وقف العمل بشهادات الادخار خلال أيام وبحد أقصى نهاية الشهر الحالي
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أعلن بنكا مصر والأهلي أن شهادات الادخار المصدرة بفائدة 25% قد حققت الهدف المنشود منها، وأنه سيتم وقف العمل بها خلال أيام وبحد أقصى نهاية الشهر الحالي.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلي، يحيي أبو الفتوح، في تصريحات للعربية، أن رصيد الشهادات بفائدة 22.5% و25% تخطى 200 مليار جنيه.
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وكان البنكان قد أصدرا في 4 يناير الحالي، شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية المدة أو بعائد 22.5 % يصرف شهريا.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في بيان للبنك، اليوم الاثنين، إن شهادة "طلعت حرب" ذات العائد السنوي 25% حققت الهدف المنشود منها، وفي غضون أيام سيتم وقف العمل بها وبحد أقصى نهاية هذا الشهر.
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