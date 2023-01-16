مؤسسة "مسك" للعربية: الشباب السعودي يشارك أفكاره مع قادة العالم في دافوس

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مسك" بدر البدر، إن القطاع غير الربحي (الخيري) له دور في حل المشاكل العالمية.

وأضاف البدر في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، اليوم الاثنين، أن المؤسسة تمثل صوت الشباب أثناء المشاركة في القمة خصوصا الشباب السعودي.

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وأوضح أن الشباب السعودي والعالمي يشتركون في هموم عديدة يجب حلها على مستوى العالم بالحوار مع القادة المشاركين في "دافوس".

وأشار إلى أن الجناح السعودي المشارك في دافوس يقيم فعاليات حوارية يشارك فيها نحو 15 شابا وشابة سعوديين. وتابع: "نتطلع لمشاركة أفكار وحوار وتبني رسالة تحت عنوان جيل التغيير".

ولفت البدر إلى أن مؤسسة محمد بن سلمان غير الربحية تركز على إعطاء فرص للشباب السعودي، وتعمل في 4 مجالات مختلفة تشمل ريادة الأعمال والمهارات والقيادة والمؤسسات الشبابية غير الربحية.

وكشف أن المؤسسة نجحت في الوصول إلى 600 ألف شاب على مستوى المملكة في العام الماضي، كما ساهمت في فتح فرص كبيرة للشباب لتمثيل المملكة في العالم.

وأوضح البدر أن المؤسسة تركز على التأهيل أكثر من تقديم التمويل، كما تركز على إعطاء الفرص والتمكين للشباب، لافتا إلى تقديم بعض التمويل للمؤسسات غير الربحية الشبابية والناشئة.