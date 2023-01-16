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خاص

هل تشهد أسعار الغاز الطبيعي تقلبات حادة في 2023؟

56 دولارا للوحدة الحرارية المتوسط السنوي لأسعار الغاز في 2022

دبي - العربية.نت
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قال مستشار طاقة في Hawk Energy، خالد العوضي، في مقابلة مع "العربية"، إن أسعار الغاز الطبيعي خلال 2023 لن تشهد تقلبات كبيرة في الأسعار مثل العام الماضي.

وتوقع العوضي أن ترتفع أسعار الغاز في 2023 إلى مستويات 40 دولارا للوحدة الحرارية، ثم تعاود التراجع لمستويات الـ25 دولارا.

وأشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعي شهدت تذبذبات عالية في 2022، من مستويات 20 دولارا للوحدة الحرارية إلى مستويات 90 دولارا، وبلغ المتوسط السنوي في العام الماضي عند 56 دولارا للوحدة الحرارية.

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وأضاف أن السوق الأوروبية ستكون متعطشة للغاز الطبيعي في 2023، بسبب انقطاع الغاز الروسي مع العقوبات الأوروبية والأميركية، وهو ما يدفع روسيا لتوجيه إنتاجها إلى جهات آسيوية مثل الصين والهند بدلا من أوروبا.

"أوروبا نجحت في بناء منصات لاستقبال الغاز المسال حيث من المقرر تشغيل 4 منصات خلال العام الجاري، وهي تعد بديلا لخطوط الغاز بين روسيا والقارة الأوروبية"، تبعاً للعوضي.

وأوضح أن روسيا تعمل على زيادة صادرتها من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب جديد.

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