المصرية للاتصالات للعربية: تنوع مصادر التمويل خفض نسب مخاطر الاستثمار

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، عادل حامد، إن الخطة الاستثمارية للشركة تبنى على أساس نسبة ثابتة للإنفاق الاستثماري من الإيرادات الإجمالية، ويرتبط إجمالي الاستثمار بالإيرادات المتوقع تحقيقها في 2023.

وأضاف الرئيس التنفيذي، في مقابلة مع "العربية"، بثت اليوم الاثنين، أن الملاءة المالية للشركة قوية جداً، ولديها مصادر تمويل متعددة تتنوع بين التمويل الذاتي من الإيرادات أو تمويل من البنوك أو تسهيلات من الموردين.

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وأوضح حامد، أن اتساع وانتشار مصارد التمويل يساعد الشركة في الحفاظ على معدل ثابت من الاستثمار واستقرار نسبة المخاطر من الاستثمارات.

وقال العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن القروض يقابلها عوائد دولارية جيدة جدا، مع ثقة البنوك في استمرارية تحقيق المزيد من الإيرادات.

وأشأر إلى أن الإيرادات الدولارية للشركة بلغت أكثر من ملياري دولار في الخمس سنوات الماضية، في ظل تقديم خدمات الجملة والتوسع بخدمات التجزئة للعميل.

وأوضح أن المصرية للاتصالات وضعت خطة مميزة منذ عام، للتوسع في الخدمات الدولية وزيادة الانتشار وتنوع الخدمات، وتضمنت التوقيع مؤخراً على اتفاقية للتوسع في اليونان، بالإضافة إلى تواجدها في إيطاليا وفرنسا والأردن والسودان وليبيا عبر الاتصال المباشر.

وقال حامد، إن الخطة تتضمن أيضاً التوسع في الكوابل البحرية، وتمتلك المصرية للاتصالات أنظمة كوابل تحيط بالقارة الإفريقية وصولاً إلى أوروبا، وهو ما يمكن الشركة من تقديم خدمات في العمق الإفريقي، وأيضاً لديها استثمارات في الكابلات البحرية وصولا إلى الشرق الأقصى، لتصبح مشغل كابلات بحرية عالمي، وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في العالم.

وعن إمكانية بيع حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، قال عادل حامد، إن "المصرية للاتصالات" تنظر إلى المحفطة الاستثمارية بشأن الاستثمار في الشركات بصورة مجمعة، ويستحوذ الاستثمار في "فودافون" على حيز كبير من الاهتمام، ويجري رصد الأفكار والآراء المطروحة بشأنه، وتدرس الشركة أي فرص إن وجدت في حال طرحها عليها".

كانت الشركة المصرية للاتصالات، قالت إنها لم تتلق أي عرض رسمي من أي جهة بخصوص استثمار قطر لنحو 2.5 مليار دولار في "فودافون مصر"، عبر استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة 20% في فودافون مصر من نصيب شركة المصرية للاتصالات البالغ نحو 45%.