"بترهومز" تكشف للعربية توجهات أسعار العقارات في دبي
أغلب المشترين للعقارات دفعوا قيمة الشراء نقداً
قال مدير قسم المشاريع قيد الإنشاء والاستثمار لدى شركة "بترهومز" وسيم عبدالله، إن سوق دبي العقارية تتميز بتنوعها السكاني واحتضان العديد من الأجانب الذين باتوا يفضلون الإمارة كمنزل أول.
وأضاف عبدالله في مقابلة مع "العربية"، أن شراء منزل في دبي أصبح أولوية لسكن الكثير من الناس، وليس مجرد استثمار فقط.
وأشار إلى أن العديد من العوامل أثرت إيجابا على سوق دبي العقارية منذ جائحة كوفيد، مشيرا إلى أن جميع الطروحات في السوق أصبحت تتماشى مع الطلب الموجود.
وتوقع عبد الله تباطؤ نسبة ارتفاع الأسعار في عام 2023 قياسا على العام السابق، لافتا إلى أن السوق تشهد بيع المشاريع في أيام طرحها ونفاد المعروض.
وأكد أن السوق سليمة وستبقى بهذه الحيوية حتى عام 2024.
وكشف عبدالله أن الاختلاف داخل السوق كان ببعض الأماكن وبعدد مختلف من العقارات، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة على نحو غير مسبوق.
وتابع: "يعكس ذلك أن المستثمرين في العقارات الفاخرة أصبحوا يستهدفون السوق العقارية في دبي"، مضيفا أن أغلب من اشترى عقارات فاخرة عبر "بترهومز" كان بغرض السكن وبالتوازي يفتتحون مؤسسة تجارية للعمل في دبي.
وأشار إلى أن 70% من المبيعات العقارية في عام 2022 كانت نقدا، ودخول هذه السيولة الضخمة أمر إيجابي للسوق العقارية.
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