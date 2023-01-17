أسواق الأسهم تتابع البيانات الواردة من "دافوس".. إلى أي مسار تتجه؟

قال محلل الأسواق المالية حمد العليان، إن الأسواق حساسة وتستبق كل الأخبار، لافتا إلى ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ منذ بداية العام.

وذكر العليان في مقابلة مع "العربية"، أن "الارتفاع الكبير جاء مع تمرد بعض الشركات وهذا لا يعني تمرد حقيقي.. أو ارتفاعات حقيقية.. وما حدث كان استباق لبعض الأخبار الإيجابية بينها بيانات التضخم".

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وأشار إلى أن هناك عوامل نفسية تؤثر على حركة المشاركين في السوق السعودية.

وأوضح أن حالة عدم اليقين انقشعت لكن تتأكد فعليا في البيانات الشهرية الصادرة في الشهرين القادمين، والتي ستؤكد الحالة الصحية للأسواق وهل هي جيدة للاستثمار وعودة مرة أخرى للمسار الصاعد؟

وأضاف العليان أن الأسواق تترقب ما يحدث في دافوس وسط تجمع كبير من وزراء المالية والصناعة ومحافظي البنوك المركزية حول العالم، لافتا إلى أن كل تصريح وبيان يصدر من دافوس يعطي دلالة عما سيحدث خلال العام الحالي.