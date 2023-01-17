خطة إنقاذ بقيمة 24 مليار دولار.. الصين تبدأ بكبار المطورين العقاريين

يخطط المنظمون الماليون الصينيون وأكبر شركات إدارة الديون المعدومة في البلاد، لتقديم ما يصل إلى 160 مليار يوان (24 مليار دولار) لدعم إعادة التمويل للمطورين العقاريين ذوي الجودة العالية في الربع الأول، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً للخطة، سيوجه بنك الشعب الصيني 80 مليار يوان من القروض من خلال شركة China Huarong Asset Management Co، ونظرائها إلى مطورين مختارين بمعدل سنوي 1.75%، فيما ستخصص شركات الديون المتعثرة مبلغا مماثلا من خزائنها الخاصة.

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وتضيف القروض إلى مجموعة من الإجراءات الصادرة منذ نوفمبر لوقف التراجع في سوق العقارات في الصين. إذ يعمل المنظمون على تكثيف الدعم المالي للمطورين المهمين على مستوى النظام، مع خفض معدلات الرهن العقاري ومتطلبات الدفعات المقدمة لتعزيز الطلب.

ومع ذلك، تواجه هذه الإجراءات تحديات بسبب تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع بعد أن تخلت الحكومة فجأة عن سياسة "صفر كوفيد". ولم تنتعش بعد الثقة بين الشركات والمستهلكين، إلى مستويات ما قبل الوباء. فيما أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين أن أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة صينية تراجعت للشهر السادس عشر في ديسمبر.

كما طلبت لجنة الاستقرار المالي والتنمية من الجهات التنظيمية للبنوك والأوراق المالية دعم الميزانيات العمومية للمطورين المهمين على مستوى النظام الذين ليس لديهم قضايا تدقيق ولا سجلات لانتهاكات كبيرة، وفقاً لمصادر "بلومبرغ".

من جانبه، وافق البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدودة، أكبر مقرض في البلاد، يوم الاثنين على تقديم تمويل بقيمة 240 مليار يوان إلى 16 مطوراً بما في ذلك مجموعة CIFI Holdings Group، وفقاً لبيان صادر عن فرع البنك في شنغهاي. وقالت شركة China Construction Bank Corp، وهي ثاني أكبر شركة تطوير عقاري، يوم الاثنين إنها تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يوان مع شركة China Vanke للتركيز على مشاريع الإسكان الإيجاري.

ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر في أغسطس إن الإقراض العدواني للمطورين المحاصرين خلال سنوات ازدهار الصناعة أصاب مديري الديون المعدومة البالغة 730 مليار دولار بخسائر ائتمانية كبيرة، مما أدى إلى تراجع سنداتهم وأجبر بكين على التفكير في خطة أولية لإعادة هيكلة القطاع.

وقد أقرض كبار المديرين الأربعة - هوارونغ، وسيندا، وشركة غريت وول لإدارة الأصول الصينية، وشركة تشاينا أورينت لإدارة الأصول - أموالاً لغالبية أكبر 50 مطوراً في البلاد على مر السنين. وكان لدى سيندا، وهوارونغ وحدهما أكثر من 200 مليار يوان من التعرض لهذه التمويلات.