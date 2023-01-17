صندوق الثروة القطري يتطلع لاستحواذات في كرة القدم والتكنولوجيا

يخطط صندوق الثروة السيادي القطري البالغ حجمه 450 مليار دولار لاستغلال الأزمة الاقتصادية الحالية كفرصة لإعادة التوازن إلى محفظته، مع دراسة فرص الاستثمار في كرة القدم والمؤسسات المالية والتكنولوجيا.

وقال الرئيس التنفيذي منصور آل محمود في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، اطلعت عليها "العربية.نت"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الاثنين، إن جهاز قطر للاستثمار يبحث عن فرص في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة في قطاعات مثل رأس المال الاستثماري والتكنولوجيا المالية والاستدامة.

مادة اعلانية

اقرأ المزيد: إيلون ماسك يفوز بدعم صندوق سيادي خليجي وسط اضطرابات "تويتر"

وصرّح آل محمود بأن الوقت صعب، ويظل التضخم هو الموضوع الرئيسي للاقتصاد العالمي. "نحن نرى في هذا فرصة لإعادة ترتيب محفظتنا، إذ نركز على نقاط الضعف التي لدينا في محفظتنا وننتظر هذا النوع من التصحيحات في السوق لإعادة التوازن".

وتأتي تعليقاته في وقت واصلت فيه صناديق الثروة السيادية من منطقة الخليج نشاطها في الاستحواذ العام الماضي حتى مع انخفاض أحجام الصفقات العالمية وخفض البنوك الإقراض المصرفي لعمليات الاستحواذ.

ووافق جهاز قطر للاستثمار في أكتوبر على استثمار 2.4 مليار يورو (2.5 مليار دولار) في شركة "آر دبليو إي إيه جي" لدعم شركة المرافق الألمانية في صفقة شراء الأصول الأميركية للطاقة المتجددة. كما كان أيضاً مستثمراً أساسياً في الاكتتاب العام الأولي لشركة Porsche AG للسيارات الرياضية واستثمر في سلسلة من الشركات التقنية الناشئة.

شراء الأصول المميزة

وفيما يشتهر الصندوق السيادي القطري بميله لشراء الأصول المميزة، مثل "باركليز بي إل سي" و"كريدي سويس غروب إيه جي" خلال الأزمة المالية لعام 2008، فإن التركيز في الآونة الأخيرة انصب على الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا قد أخذ الصندوق إلى أسواق النمو، كما أن أسعار الطاقة المرتفعة تضيف وقوداً إضافياً لعودته إلى الصفقات الكبيرة.

وتظل المؤسسات المالية "ركيزة مهمة للغاية" في محفظة الصندوق الاستثمارية، وفقاً لما ذكره آل محمود، مع الانتقال إلى شركات التكنولوجيا المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إنه بعد أن استضافت قطر بنجاح أغلى بطولة كأس عالم على الإطلاق، يفكر الصندوق أيضاً في الاستثمار في أندية كرة القدم، لكنه لم يحدد بعد فرصة بعينها.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، في وقتٍ سابق، اهتمام قطر بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام هوتسبير.

دعم إيلون ماسك

بشكل منفصل، قال آل محمود، إن الصندوق يدعم رؤية إيلون ماسك لشركة تويتر على الرغم من الاضطرابات التي صاحبت استحواذ الملياردير الأميركي، مما أدى إلى تسريح العمال.

وقال: "نتعامل مع الإدارة، ومع إيلون فيما يتعلق بالخطة التي وضعها للشركة، ونحن نؤمن بهذا، ونثق في قيادته فيما يتعلق بتغيير اتجاه الشركة".

وقال إن جهاز قطر للاستثمار لم يطلب من رئيس "تويتر" أن يتوقف عن التغريد، قائلا إن الصندوق لا يشارك "إلى هذا الحد. لديه ثقتنا ونحن على يقين من أنه سيديرها بشكل احترافي للغاية".