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عملات مشفرة

مؤشر أسهم شركات تعدين العملات المشفرة يرتفع 64% منذ بداية العام

ارتفاع بيتكوين دعم صعود مؤشر MVIS العالمي الذي يتتبع 20 شركة تعمل في تعدين العملات المشفرة

دبي - العربية.نت
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استفادت أسهم شركات تعدين العملات المشفرة من الارتفاع المتواصل لسوق العملات المشفرة منذ بداية العام.

وارتفع مؤشر MVIS العالمي الذي يتتبع 20 شركة تعمل في قطاع تعدين العملات المشفرة، بـ64% منذ بداية يناير بدعم من ارتفاع عملة بيتكوين بشكل رئيسي بـ28% منذ بداية العام.

يأتي ذلك بعد أن سجل المؤشر تراجعا بـ88% العام الماضي والناتج عن تراجع أسعار العملات المشفرة وارتفاع أسعار الفوائد ما زاد التكلفة على شركات التعدين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وهي العامل الأساسي الذي تعتمد عليه هذه الصناعة.

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وقال شادي الزعيم المتابع لسوق العملات المشفرة في "العربية"، إن الارتفاعات الأخيرة للعملات المشفرة قوية وقياسية، وتعد ثاني أعلى أداء بشهر يناير لسوق العملات المشفرة.

وأشار الزعيم إلى أن العملات المشفرة تراجعت بنسبة 65% في العام الماضي، وخسرت تريليوني دولار من قيمتها السوقية منذ ذروتها في نوفمبر 2021.

وكشف أن عمليات الارتفاع تكمن بسبب عدم وجود أخبار سلبية أكثر مما هو وجود أخبار إيجابية.

وذكر الزعيم أن القيمة السوقية عادت لما قبل أزمة FTX على الرغم من أن المحللين يصرون على أن هناك خطورة بإفلاس منصات رقمية أخرى.

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