طيران الجزيرة: أسعار تذاكر الطيران لن تتراجع في 2023.. وسنتوسع بالسعودية

أكد رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي، في مقابلة مع "العربية"، أن أسعار تذاكر الطيران في 2023 لن تشهد تراجعات بشكل كبير، ولكن سيكون هناك تفاوت لن يتعدى 5%.

وقال خلال مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن أسعار تذاكر الطيران شهدت قفزة بنسبة 30% خلال العام الماضي بفعل ارتفاع التكلفة في ظل انخفاض إنتاج وقود الطائرات.

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وأوضح بودي أن هناك انخفاضا في عدد مصافي إنتاج وقود الطائرات بفعل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث تحول كثير منها إلى إنتاج الديزل لسد العجز في السوق، وهو أحد أسباب نقص وقود الطائرات، قائلا :"نعتقد أن هذا سيستمر خلال العام الجاري 2023".

وأشار رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة إلى أن الشركة تستهدف خلال الربع الأول من 2023، الوصول إلى نحو 11 وجهة بالمملكة العربية السعودية، ارتفاعاً من 8 وجهات بنهاية 2022.

وقال "هناك نمو في قطاع السياحة بالسعودية وهو ما يسهم في زيادة معدلات رحلات الطيران إلى العديد من الوجهات بالمملكة، وحالياً لدينا أكثر من 70 رحلة طيران أسبوعيا من الكويت إلى السعودية".

وعن تأثير كأس العام في قطر، قال مروان بودي، إنه أحدث نمواً إيجابياً لحركة الطيران، حيث سجلنا معدلات تشغيل بنحو 6-7 رحلات في اليوم الواحد لحضور مباريات كأس العالم.

وكشف عن وجود طلبية بقيمة 3 مليارات دولار لـ"طيران الجزيرة" لزيادة أسطولها من الطائرات ليصل إلى 36 طائرة خلال السنوات الأربع المقبلة، ارتفاعاً من 19 طائرة حالياً.

وأوضح أن العديد من مصنعي الطائرات يواجهون صعوبة لتلبية الطلب بسبب الأوضاع الصعبة بفعل تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يتسبب في تأخير التصنيع بفعل أزمة سلاسل التوريد.

وتابع: "نتطلع خلال العام الجاري لاستقبال بعض الطائرات الجديدة.. سنعمل على سد الثغرة عبر استئجار بعض الطائرات لحين استلام طائراتنا من إيرباص".

"تمويل صفقة الطائرات الجديدة بواقع 30% من البنوك التجارية، و70% عبر نظام بيع الطائرات وإعادة استئجارها"، وفقاً لمروان بودي.