"المملكة القابضة" للعربية: استثمرنا 15 مليار ريال في الأسهم خلال سنتين

قال الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة طلال الميمان، إن هناك فرصا في الأسواق العالمية إلا أنه من الأفضل الانتظار حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023.

وأضاف الميمان في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى "دافوس"، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص أفضل وسط تحسن الظروف العالمية.

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وأشار إلى أن القرار الأفضل حاليا هو الاحتفاظ بـ"السيولة النقدية"، مضيفا أن المخاطر العالمية الحالية تتضمن توقعات انكماش اقتصادي وفقدان وظائف إلى جانب استمرار تأثيرات الحرب على الوضع الاستثماري حول العالم.

وأفاد الرئيس التنفيذي بأن "المملكة القابضة" تدير محفظة في حدود 49 مليار ريال يستثمر منها 40% في السعودية، و19% في الولايات المتحدة الأميركية، و14% في بريطانيا، و9% فرنسا، و5% إسبانيا، و5% كندا.

وذكر الميمان أن محفظة الاستثمارات لدى الشركة متنوعة بين استثمارات النمو واستثمارات العوائد، في نفس الوقت، أشار إلى أن الشركة لا تستثمر في السندات.

وتشتمل المحفظة الاستثمارية للمملكة على 69% أسهم رأس المال، مقابل 31% في النمو.

وتابع: "استثمارنا 15 مليار ريال في الأسهم خلال السنتين الماضيتين"، مضيفا أن الشركة حققت عوائد مليار ريال في 2021، أما العام 2022 مازالت البيانات قيد المراجعة، متوقعا أن تحقق الشركة نتائج جيدة.

وكشف أنه من الأفضل التريث وانتظار فرص أفضل في السوق بعد الربع الثاني.

وأشار إلى أن الشركة لن تتجه إلى الاستدانة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بينما ستحتفظ بالسيولة النقدية لديها في الوقت الحالي والبالغ 400 مليون دولار.

وقال الميمان: "أبقينا على ملكيتنا في تويتر لإيماننا بقدرات ماسك الإدارية".