"إنفستكورب" للعربية: نهدف لمضاعفة الأصول المدارة من 50 ملياراً إلى 100 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي المشارك في "إنفستكورب"، حازم بن قاسم، إن استراتيجية الشركة حققت عوائد للمستثمرين بأصول مدارة تبلغ 50 مليار دولار.

وأضاف بن قاسم في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الشركة تهدف إلى مضاعفة الأصول المدارة من 50 مليار إلى 100 مليار دولار.