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"إنفستكورب" للعربية: نهدف لمضاعفة الأصول المدارة من 50 ملياراً إلى 100 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي المشارك في "إنفستكورب"، حازم بن قاسم، إن استراتيجية الشركة حققت عوائد للمستثمرين بأصول مدارة تبلغ 50 مليار دولار.

وأضاف بن قاسم في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الشركة تهدف إلى مضاعفة الأصول المدارة من 50 مليار إلى 100 مليار دولار.

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