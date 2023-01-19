الرئيس التنفيذي لـ"نيوم" للعربية: إنجاز 20% من البنية التحتية للمشروع

قال الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم"، نظمي النصر، إنه تم إنجاز 20% من البنية التحتية للمشروع، والعمل مستمر لإيصال البنية التحتية للمناطق الجاهزة للبناء، ويسير حسب التواريخ المقررة.

وأضاف نظمي النصر، في مقابلة مع "العربية"، اليوم، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن القطاع الخاص الوطني والعالمي يرى فرصة للتمويل والاستثمار في المشروع، كمشروع استثماري ناجح يحرص على جذب القطاع الخاص كأولوية له، وذلك بعد توفير البنية التحتية.

مادة اعلانية

وأوضح أن شركة "نيوم" أطلقت خطة للترويج للمشروع وعقدت لقاءات في أميركا وأوروبا وتتجه لعقد لقاءات في آسيا لتعريف العالم بمشروع "نيوم"، وأنه يوفر فرصاً للاستثمار، و"لمسنا ردود أفعال رائعة وإيجابية ومشجعة جدا من المستثمرين" ليصبحوا جزءا من المشاركة في بناء وتأسيس "نيوم".

وأكد النصر أن مشروع "نيوم" سيكون جاهزاً على عدة مراحل، لأنه عبارة عن عشرات المشاريع.

وتوقع أن يتم افتتاح أول المشاريع وهو جزيرة سندالة بداية العام المقبل، على أن تتوالى الافتتاحات بالمشروع بداية من 2024.

تقع جزيرة "سندالة" في البحر الأحمر على مساحة إجمالية تقارب 840 ألف متر مربع، وتعد واحدة من مجموعة من الجزر، التي سيتم تطويرها في نيوم وفق رؤى وتصاميم مختلفة تميز كل جزيرة عن الأخرى.

ومن المخطط له أن يستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه.

وستضم جزيرة سندالة مرسىً ساحراً وحيوياً مع 86 رصيفاً بحرياً، يجعله وجهة مثالية لاستيعاب القوارب واليخوت الكبيرة، ما يجعلها البوابة الرئيسة للبحر الأحمر، التي تقدم تجارب استثنائية للرحلات البحرية.

وستوفر جزيرة سندالة 413 غرفة فندقية بأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى 333 من الشقق الفندقية الراقية التي تتميز بمستوى عالٍ من الخدمات، هذا بالإضافة إلى ناد شاطئي فاخر ونادٍ لليخوت، مع تقديم تجارب استثنائية في المطاعم العالمية في الجزيرة.