رئيس أكبر بنك أميركي يحذر من اللعب بسقف الديون!

قال رئيس بنك جي بي مورغان، جيمي ديمون إنه لا ينبغي للحكومة الأميركية أن تلعب بسقف الديون، وسط مواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين مع اقتراب وقت الوصول إلى سقف الاقتراض.

وفي الوقت نفسه، دعا ديمون، رئيس أكبر بنك أميركي، لعدم التشكيك في الجدارة الائتمانية للحكومة الأميركية، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت"، معتبراً أن الجدارة الائتمانية أمر مقدس ويجب ألا يحدث أبداً المساس بها.

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يأتي ذلك، فيما يخوض الكونغرس معركة سياسية مكثفة حول سقف الديون، والذي يهدد بقلب الأسواق المالية في وقت ما بعد أوائل يونيو، عندما تتخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزامات السداد.

وقال البيت الأبيض إنه يجب رفع سقف الديون دون شروط، وأكد مسؤولو الإدارة على أنهم لن يتفاوضوا بشأن هذه المسألة.

وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس الأسبوع الماضي أنه سيتم الوصول إلى سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار بحلول اليوم الخميس. وقالت إنه بعد ذلك، يمكن لوزارة الخزانة تطبيق إجراءات محاسبية خاصة لتجنب التخلف عن السداد حتى وقت ما بعد أوائل يونيو.

وكرر ديمون أيضاً التعليقات السابقة حول الاقتصاد - بما في ذلك أن أسعار الفائدة يمكن أن تزيد عن 5%، وحذر الشركات من أنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات.

وقال ديمون، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يكون "نقطة تحول بالنسبة للعالم الغربي، حيث وصفها بأنها واحدة من" القضايا الحقيقية التي تواجه العالم إلى جانب الحالة الضعيفة لأسواق الطاقة والتجارة".