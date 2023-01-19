صراع بين عمالقة إدارة الثروات على الهنود الأغنياء في "دبي"

تعمل مجموعة "UBS Group AG" في دبي على توظيف مجموعة من المصرفيين السابقين في كريدي سويس غروب، حيث يواصل المقرض السويسري توسيع أعماله في الخليج التي تلبي احتياجات الهنود الأثرياء والذين يعيشون بعيداً عن وطنهم.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، أن سانجاي أدفاني وأعضاء فريقه الذي يخدم الهنود غير المقيمين من المقرر أن ينضموا إلى UBS في الأشهر المقبلة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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ويعد تعيينهم جزءاً من خطة "يو بي إس" للتركيز على العدد المتزايد من الهنود الأغنياء الذين يعيشون في الخارج في وقت تشهد شبه القارة الهندية ارتفاعاً في الثروة.

يأتي ذلك، بعدما تفوقت الدولة الآسيوية على المملكة المتحدة مؤخراً لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم. كما استعان بنك UBS في سنغافورة مؤخراً بثلاثة مصرفيين من كريدي سويس، لتعزيز تغطيته للهنود غير المقيمين.

وقال ممثل عن بنك كريدي سويس إن البنك لا يزال يركز تماماً على منطقة الشرق الأوسط وسيواصل الاستثمار.

تزايد الأثرياء

وبدوره، قام UBS بإعادة توزيع أعمال إدارة الثروات الخاصة به للاستفادة من مجموعة متزايدة من العملاء الأثرياء. وأصبح مركز الأعمال في دبي، حيث يوجد أدفاني وفريقه، الوجهة الأولى للمهنيين الماليين الذين يغادرون أوروبا أو هونغ كونغ، فضلاً عن تدفق رأس المال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونتيجة لذلك، تتنافس البنوك العالمية، بما في ذلك غولدمان ساكس، ودويتشه بنك، ونومورا هولدينغز، للاستحواذ على شريحة أكبر من سوق إدارة الثروات في الشرق الأوسط، والذي يعد موطناً لعدد كبير من العائلات ذات الثراء الفاحش ورجال الأعمال. وأفراد العائلة المالكة.

وقامت UBS بتقسيم تغطية العملاء الأثرياء من الخليج والمملكة العربية السعودية والهنود غير المقيمين، وفي العام الماضي عينت مصرفياً خاصاً مخضرماً من جوليوس بير غروب، ليليان سيميرلي. وفي عام 2021، قام أيضاً باجتذاب فريق مصرفي خاص من كريدي سويس في دبي.

أمضى أدفاني سابقاً 7 سنوات في العمل في كريدي سويس، وأيضاً ما يقرب من 8 سنوات في ذراع الخدمات المصرفية الخاصة في سوسيتيه جنرال.