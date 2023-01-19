فهد الرشيد للعربية: 81 شركة عالمية فتحت مقراتها بالرياض ونتوقع مضاعفة هذا الرقم

قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، في لقاء مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن عدد سكان مدينة الرياض زاد إلى 8 ملايين نسمة في العام الماضي.

وأكد أن 81 شركة عالمية فتحت مقراتها الرئيسية الإقليمية في الرياض حتى الآن، ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم في العام القادم.