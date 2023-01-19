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خاص

فهد الرشيد للعربية: 81 شركة عالمية فتحت مقراتها بالرياض ونتوقع مضاعفة هذا الرقم

أكد أن عدد سكان مدينة الرياض زاد إلى 8 ملايين نسمة بالعام الماضي

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، في لقاء مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن عدد سكان مدينة الرياض زاد إلى 8 ملايين نسمة في العام الماضي.

وأكد أن 81 شركة عالمية فتحت مقراتها الرئيسية الإقليمية في الرياض حتى الآن، ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم في العام القادم.

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