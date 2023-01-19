نعمت شفيق أول سيدة ترأس جامعة كولومبيا.. من هي؟

تتولى الخبيرة الاقتصادية نعمت شفيق، أو "مينوش" كما هي شهرتها في بريطانيا، منصب رئيس جامعة كولومبيا في وقت لاحق من هذا العام، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة.

"مينوش" البالغة من العمر 60 عاماً، والتي تشغل حالياً منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، من المقرر أن تخلف لي بولينغر في رئاسة جامعة "كولومبيا"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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من جانبه، أشاد بولينغر باختيارها، والذي استقال في يونيو بعد أكثر من عقدين في منصبه، وقال في بيان: "لو بحثت في جميع أنحاء العالم عن أفضل شخص لخلافتي في قيادة جامعة كولومبيا، لكنت اخترت مينوش شفيق".

وأضاف أن "خبرتها وتجاربها الشخصية والمهنية ونظرتها العامة للحياة الأكاديمية والعامة تجعلها، خياراً ملهماً".

ولدت شفيق في مدينة الإسكندرية المصرية، وترأست مدرسة لندن للاقتصاد منذ عام 2017.

كما شغلت مناصب في صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا.

وفي سن 36 أصبحت شفيق أصغر نائب لرئيس البنك الدولي.

وقالت شفيق خلال مؤتمر صحافي: "هذا وقت مميز للغاية في التعليم العالي ولدينا فرصة اليوم لتقديم مساهمات غير عادية للعالم".

وأضافت: "إنه أيضاً وقت خاص بالنسبة لي لأنني أشارك بشدة التزامك بمهمة كولومبيا في أن تكون جامعة رائعة في العصر الحديث."

وبرزت "مينوش" كبطل للتنوع والشمول في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

كما أدارت مشاريع كبيرة للتوسع والبنية التحتية مع التركيز أيضاً على تحسين تجربة الطلاب.

يشار إلى أن بولينغر، البالغ من العمر 76 عاماً، وهو أطول رئيس في رابطة "آيفي ليج"، سيبقى في مدرسة مدينة نيويورك للتدريس بدوام كامل.

وكان "بولينغر" شخصية رئيسية في تحويل جزء من "أبر مانهاتن"، حيث جمع 13 مليار دولار ووسع من بصمة الجامعة من خلال تطوير جديد بمساحة 17 فداناً.