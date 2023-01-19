وزير المالية السعودي: كنا في السابق نقدم منح بلا شروط.. وطريقة المساعدات تغيرت

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات".

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ووفقا للجدعان: "الآن نقول: "نريد إصلاحات".. نحن نفرض الضرائب على شعبنا.. ونتوقع من الآخرين أن يقوموا بدورهم، المساعدات التي ستقدمها المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات، نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم".

وتابع الجدعان أن السعودية قامت بالكثير من العمل من أجل تحفيز الاقتصاد السعودي ومساعدة الاقتصاد العالمي.