مسؤول للعربية: صندوق الاكتتابات يطرح 5 شركات في سوق أبوظبي خلال 2023

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد الشرفاء، إن صندوق أبوظبي للاكتتابات حجمه 5 مليارات درهم وجرى إطلاقه منذ 8 أشهر، بهدف جذب الشركات لطرحها في سوق أبوظبي لا سيما الشركات العائلية في الخليج، ومن بين هذه الشركات شركة أمريكانا التي تم طرحها مؤخراً في أبوظبي والسعودية.

"الصندوق يعمل على تجهيز الشركات للطرح، مع إمكانية استثمار الصندوق فيها في حال رغبة الشركة في ذلك"، وفقا للشرفاء.

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وأوضح أن الصندوق سيطرح 5 شركات في سوق أبوظبي خلال العام 2023، وتوجد تلك الطروحات في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية.

ولفت إلى أن انفتاح الصين يمثل الكثير من التطلعات التجارية بين الإمارات وبكين. "رغم ارتفاع أسعار الفائدة والأوضاع الجيوسياسية عالمياً فإن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي نما 11% في النصف الأول من 2022"، بحسب الشرفاء.

وأضاف الشرفاء، في مقابلة مع "العربية"، اليوم، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن اقتصاد الإمارات وأبوظبي جاهز للتغيرات العالمية بالكثير من المبادرات، وزاد: "لسنا معصومين مما يحدث حولنا لكننا جاهزين لأي تغيرات".

وقال إن مكتب أبوظبي للاستثمار يواصل استقطاب الاستثمارات الخارجية، ولديه حالياً 8 مكاتب خارجية، ويعتزم افتتاح 4 مكاتب جديدة في دول أخرى خلال 2023.

وأضاف أن الإمارات في 2021، تصدرت الدول العربية في استقطاب الاستثمار الأجنبي، بقيمة بلغت 20 مليار دولار بارتفاع 4% على أساس سنوي، وأنها تنفذ العديد من الخطط التنموية في 2023 التي سيكون لها دور في استقطاب استثمارات كبيرة لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والأدوية الحيوية.

وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية، فإن الكثير من الشركات تسعى لافتتاح مصانع في أبوظبي لا سيما من الدول الموقع معها اتفاقيات شراكة اقتصادية، وسيتم توقيع اتفاقيات مع 4 دول أخرى في 2023.