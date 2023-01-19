"&e" الإماراتية: استثمارنا في فودافون استراتيجي وهناك إمكانية لزيادته

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة (&e) الإماراتية حاتم دويدار، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، أن استثمار الشركة في "فودافون" استثمار استراتيجي طويل الأجل لأن الأسعار تعتبر تنافسية بالإضافة إلى أن العائد على الاستثمار يعد مرتفعا.

وقال إن "فودافون" من أكبر شركات الاتصالات في العالم، إذ تمنح مجموعة (&e) انكشافا على أسواق في أوروبا لا تتواجد بها، مشيراً إلى إمكانية رفع الحصة في المستقبل وفق استراتيجية الشركة.

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وكانت مجموعة (&e) أعلنت أنها رفعت حصتها في مجموعة فودافون بواقع 1% إلى 12%، ما يمثل 3.2 مليار سهم من أسهم الشركة.

من ناحية أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة (&e) إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتأثر فيها الشركة بتراجع الجنيه المصري، وقال "حدث ذلك في 2016 ما أدى إلى خسائر مرحلية في الفترة التي تلتها، والسوق المصرية واعدة وكبيرة والنمو فيها سريع جداً، وخلال أقل من عامين عادت الأرقام إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل التراجع السابق".

ولفت إلى أنه في الفترة القادمة ومع نمو السوق والأداء الممتاز للشركة في مصر، ستتمكن من تحقيق أرباح تفوق المستويات السابقة.

وأضاف: "فرع مصر يشكل أقل من 10% من حيث الإيرادات والأرباح بالنسبة للمجموعة، بالتالي رغم أنها من الشركات الكبرى لدين، إلا أن التأثير مقبول ويمكن التغلب عليه بالأداء الجيد في أسواق أخرى".

كما أشار إلى أن مجموعة (&e) تتطلع دائما إلى التوسع مع وجود مخصصات للاستثمار طويل الأجل، وفي العام الماضي أعلنت نيتها الاستحواذ على حصة أكبر في موبايلي السعودية.