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شركات

رئيسة مجلس إدارة "أجيليتي": متفائلون حيال عملياتنا في الخليج

الشركة أعادت تنظيم محفظتها بما يضمن العوائد الإيجابية للمساهمين

دبي - العربية.نت
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أكدت هنادي الصالح، رئيسة مجلس إدارة "أجيليتي" في ندوة أقامتها "العربية" على هامش مؤتمر دافوس، أن الشركة أعادت تنظيم محفظتها بما يضمن العوائد الإيجابية للمساهمين، مشيرة إلى أنها متفائلة حيال عملياتها في الخليج.

وقالت: "لدينا محفظة عالمية من الشركات المملوكة لنا بنسبة 100%، واستثماراتنا تتركز بشكل كبير في مجال الخدمات اللوجستية والخدمات اللوجستية الصناعية، وبالتالي من الصعب تجاهل صندوق النقد الدولي عندما يقول إنه في عام 2023 من المحتمل أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود".

وتابعت بالقول: "هل نشعر بذلك في أجزاء من أعمالنا؟.. نعم. لكن هناك تعويض من أصولنا في دول الخليج".

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وأضافت رئيسة مجلس إدارة "أجيليتي": "لذا فإن السؤال هو ماذا نفعل؟.. نحن نفكر جيدًا في كيفية تخصيص رؤوس الأموال في محفظتنا، ومع ارتفاع أسعار الفائدة ننظر إلى كيفية تخصيص رؤوس الأموال بما يضمن عائدا إيجابيا بشكل صاف للمساهمين.. نحن ننظر إلى أسعار الفائدة ونلقي نظرة على استراتيجيتنا للسيولة والتمويل، ونقوم بإعادة تمويل ديوننا لجعلها طويلة الأجل ومحاولة تأمين ما يكفي من السيولة للتأكد من أن لدينا الاستثمارات الصحيحة في المكان المناسب".

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