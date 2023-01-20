"نفط الهلال": النقص بالاستثمارات بقطاع الطاقة التقليدية يقدر بـ300 مليار دولار
أوضحت أن تداعيات كورونا في الصين والركود العالمي عاملان احتسبتهما الأسواق
حذر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، مجيد جعفر، من أن الخطر الأكبر الذي يواجه أسواق الطاقة، هو شح الاستثمارات، حيث قدرت فجوة الاستثمارات بـ 300 مليار دولار بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية مع نهاية العقد الحالي.
وقال جعفر خلال مشاركته في ندوة "العربية" بدافوس، إن "النظرة المستقبلية التي سمعناها خلال الأيام القليلة الماضية هنا في دافوس هي أن الركود بدأ في بعض الدول وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي سيشهد هذا العام تراجعا في النمو، لكن مع ذلك من المتوقع أن نشهد بعض التعافي الاقتصادي مع نهاية العام".
وأضاف: "أعتقد أن موضوع جائحة كورونا في الصين والركود العالمي عاملان احتسبتهما الأسواق، لكن العامل الذي يحيط به عدم اليقين هو الحرب في أوكرانيا".
وتابع جعفر: "ما يقلقني أكثر هو شح الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة"، مؤكدا الحاجة لمضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة مع نهاية العقد الجاري..
وأعرب عن اعتقاده بأن النظر إلى أزمة الطاقة على أنها قصيرة الأمد بسبب أوكرانيا، سيجعلها تطول وتصبح أسوأ في المستقبل.
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