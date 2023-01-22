الصين: فيروس كورونا أصاب 80% من السكان

قال عالم حكومي بارز يوم السبت، إن احتمال حدوث انتشار واسع لفيروس كورونا في الصين خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة بعيد، حيث أصيب 80% من الناس في البلاد بالفعل.

وقد تؤدي الحركة الجماعية للأشخاص خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الجارية إلى انتشار الوباء، وزيادة العدوى في بعض المناطق، ولكن من غير المرجح حدوث موجة ثانية من كوفيد على المدى القريب، وفقاً لما قاله كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وو تسونيو، على منصة Weibo للتواصل الاجتماعي، وفقاً لتقرير نشرته "CNBC"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

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ويسافر مئات الملايين من الصينيين في جميع أنحاء البلاد لقضاء لقاءات لم الشمل والتي تم تعليقها بموجب قيود كوفيد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومع رفعها مؤخراً، أُثيرت مخاوف من تفشي المرض في المناطق الريفية الأقل تجهيزاً للتعامل مع حالات تفشي المرض الكبيرة.

قال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية، الخميس الماضي، إن الصين تجاوزت ذروة عدد مرضى كوفيد في عيادات الحمى وغرف الطوارئ وفي الحالات الحرجة.

توفي ما يقرب من 60 ألف شخص مصاب بكوفيد في المستشفى حتى 12 يناير الجاري، أي بعد شهر تقريباً من رفع الصين فجأة لسياستها الخاصة بعدم انتشار كوفيد، وفقاً لبيانات حكومية.

لكن بعض الخبراء قالوا إن هذا الرقم ربما يكون أقل بكثير من التأثير الكامل، لأنه يستبعد أولئك الذين يموتون في المنزل، ولأن العديد من الأطباء قالوا إنهم لا يشجعون على ذكر كوفيد كسبب للوفاة.