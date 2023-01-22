خبير: عدم اليقين يسيطر على أسواق النفط والسعر العادل 75-85 دولارا للبرميل

قال الخبير النفطي فهد بن جمعة، إن العوامل التي تدعم مستقبل أسعار النفط تتضمن التفاؤل بارتفاع الطلب الصيني، إلى جانب أن الركود الاقتصادي العالمي سيكون أقل من المتوقع.

وأضاف جمعة، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن المخزونات الأميركية ارتفعت بـ8.5 مليون برميل فيما قبل الأسبوع الماضي، وفي الأسبوع السابق له بواقع 19 مليون برميل.

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وأشار إلى أن هذه البيانات تظهر حالة من عدم اليقين، موضحا أنه "إذا كان العرض مرتفع وهناك تفاؤل إزاء الطلب .. فلماذا ترتفع الأسعار بشكل كبير؟".

وقال إن هناك ضبابية في السوق العالمية مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والسؤال الآن عما إذا كانت ستشهد هدوء أما تحتدم معاركها وتتسبب في مشاكل أخرى.

وحول السعر العادل لبرميل النفط، أوضح بن جمعة أنه في حدود 75-85 دولارا للبرميل، وأضاف "يجب على أوبك+ أن تراقب وتتابع أسواق النفط لأن الظروف والمتغيرات متسارعة والتوقعات أصبحت "نوع من الخيال" وسط ارتباك مستمر في أساسيات السوق".

وأكد على ضرورة زيادة إنتاج النفط والطاقات الإنتاجية لأنه سيبقي مصدر أساسي في مزيج الطاقة لعقود قادمة، مشيرا إلى أن التحول للطاقات المتجددة يحتاج إلى تريليونات الدولارات ولعقود طويلة بينما استثمارات النفط تحقق عوائد كبيرة.