كيف تأثرت أكبر العلامات التجارية في العالم بالوضع الاقتصادي؟

أصدرت Brand Finance الشركة الاستشارية المتخصصة بتقييم العلامات التجارية، تقييمها السنوي لعام 2023، والمتضمن أكثر 500 علامة تجارية قيمة بين الشركات العالمية.

ويعكس تصنيف "براند فاينانس" لهذا العام التغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التحديات المتفاقمة بشركات التكنولوجيا، وتصدرت "أمازون" القائمة لهذا العام بعلامة تجارية قيمتها 299 مليار دولار.

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وبحسب البيانات، فقدت العلامة التجارية لـ"أمازون" 15% من قيمتها مقارنة بالعام 2022، وسط تغييرات في سلوك ورضى المستهلكين بحسب "براند فاينانس".

وجاءت "آبل" في المرتبة الثانية بنحو 298 مليار دولار، وجاءت العلامة التجارية لـ "غوغل" في المرتبة الثالثة عند 281 مليار دولار.

وعلى صعيد الشركات في المنطقة، كانت الصدارة للعلامة التجارية لـ"أرامكو" السعودية عند 45.2 مليار دولار، تلتها "أدنوك" عند 14.2 مليار دولار.

وحلت العلامة التجارية لشركة stc في المرتبة الثالثة عند 12.3 مليار دولار، بزيادة تلامس 17% عن التقييم الممنوح في العام 2022.

وتحافظ stc على صدارة العلامات التجارية لشركات الاتصالات في الشرق الأوسط من حيث القيمة.

تقول الشركة إن تصنيف "براند فاينانس" هو انعكاس لتطبيق استراتيجياتها للنمو "تجرأ"، ما أدى إلى مضاعفة قيمة العلامة التجارية خلال خمسة أعوام من 6.6 مليار دولار في 2018 إلى 12.3 مليار دولار في التصنيف الأخير الذي يعكس أداء القيمة التجارية في العام 2022.

تم في التصنيف الأخير لـ brand finance تقييم مجموعة stc في السعودية والبحرين والكويت، بما فيها stc pay إضافة إلى stc tv وstc play، التي تم تقييمها لأول مرة هذا العام.