مصر تتصدر إفريقيا في الخدمات الرقمية واستخدام الإنترنت

كشف تقرير حديث أن مصر تأتي في صدارة قائمة أول 10 دول في القارة الإفريقية في خدمات المعلومات الرقمية والإنترنت، وذلك وفقا لمعيار عدد المستخدمين ونسبتهم إلى مجموع السكان المعروفة باسم مستوى "شمول و نفاذة" الخدمة.

ووفق تقييم الاتحاد الدولي للاتصالات وخدمات المعلوماتية الرقمية عن خدمات الإنترنت فى إفريقيا للعام 2022، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع في دول إفريقيا خلال العام الماضي نحو 115 مليار دولار.

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وأشاد التقرير بما حققته مصر من نجاحات وإنجازات خلال الأعوام القليلة الماضية لتحسين شبكات الاتصالات والخدمات الرقمية وزيادة نطاقات انتشارها في الريف والحضر والتجمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى وجود نحو 75.66 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت في مصر، يشكلون نحو 71.9% من مجموع السكان خلال العام 2022.

وجاءت نيجيريا في الترتيب الثاني بنسبة نفاذ لخدمات الإنترنت بنحو 51% بالنسبة لمجموع سكانها المتجاوز 200 مليون نسمة يتمتع منهم 109 ملايين نسمة بخدمات الإنترنت. وفي الترتيب الثالث جاءت جنوب إفريقيا بعدد 41.9 مليون مستخدم يشكلون نحو 68.1% من مجموع السكان.

وفي الترتيب الرابع جاء المغرب بعدد 31.5 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت، تلتها إثيوبيا في المركز الخامس بعدد 29.8 مليون مستخدم يشكلون ربع عدد سكانها تقريبا. وحلت الجزائر في الترتيب السادس بعدد 27.2 مليون مستخدم، تلتها كينيا في الترتيب السابع بعدد 23 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت.

وفى الترتيب الثامن جاءت غانا بعدد 16.9 مليون مستخدم يشكلون نحو 53% من مجموع سكانها، ثم الكونغو الديمقراطية في الترتيب التاسع بعدد 16.5 مليون مستخدم يمثلون نحو 17.6% من مجموع السكان.

وفي الترتيب العاشر والأخير جاءت تنزانيا التي يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت فيها نحو 15.6 مليون يشكلون نحو 25% من مجموع سكانها.