هل انتهت أزمة هروب المستثمرين الأجانب من سوق الدين المصرية؟

خلال أقل من عام، تمكن البنك المركزي المصري، من إعادة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصرية. فخلال الربع الأول من العام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية، وهو ما كان يرجع بشكل مباشر إلى عدم تقييم سعر صرف الدولار بشكل عادل مقابل الجنيه المصري.

لكن الإجراءات الكثيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري لا سيما فيما يتعلق بأسعار صرف الدولار وتضييق الفجوة السعرية بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية، عززت من عودة المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية.

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وفق وكالة "بلومبيرغ"، فإن مستثمري الأسواق الناشئة يتأهبون للدخول من جديد في سوق الديون المحلية المصرية، حيث يجذبهم تراجع الجنيه والعائدات القياسية بالمقارنة مع أقرانها.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أن مؤشراتها أظهرت عودة الاهتمام بديون مصر الصادرة بالعملة المحلية والتي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، وذلك بعد الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.

وفيما يجري تداول الدولار في السوق الرسمي عند مستوى 29.65 جنيهاً، فإن السوق الموازي تشهد غياب التنفيذ الفعلي، مع عدم وجود أسعار، وربما يتم التنفيذ في عمليات بسيطة بأعلى من السعر الرسمي بهامش طفيف.

في الوقت نفسه، ترى مؤسسة "كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس"، أن الجنيه المصري مقوم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين، وأكدت أن العملة المصرية ربما تنخفض أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.

فيما يتوقع "دويتشه بنك"، أن يتراجع الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 10% للوصول إلى 33 جنيه للدولار قبل أن يستقر ويعاود الارتفاع.

وفي "بلومبيرغ"، قال مدير المحافظ المقيم في لندن ورئيس أبحاث الأدوات السيادية في "إف آي إم بارتنرز"، ماثيو فوجل، إنه مع تجاوز التضخم مستوى 21% في ديسمبر الماضي، قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وفي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، نشر الخبير المالي المختص في الاقتصاد التطبيقي في جامعة "جون هوبكنز"، البروفيسور ستيف هانكي، إحصائية تتوقع تباطؤ السوق السوداء للنقد بمصر. وقال إن برنامج صندوق النقد في مصر لم يوقف تراجع الجنيه المصري خلال عام 2022، إذ فقدت العملة المحلية 47% من قيمتها أمام الدولار.

واستعرض قيمة أسعار الجنيه المصري خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2022 وحتى الشهر الحالي، وأظهر المؤشر، أن سعر صرف الدولار يوم 17 يناير (كانون الثاني) في مصر لدى السوق السوداء بلغ 29.63 جنيه للدولار الواحد، وحسب المؤشر فإنه "لأول مرة يتساوى سعر الدولار في مصر لدى السوق السوداء مع السعر في البنوك".

وفق بيانات حديثة، فقد ضخ المستثمرون الأجانب نحو 925 مليون دولار في سوق الصرف الأجنبي المصرية، خلال ثلاثة أيام منذ الأربعاء قبل الماضي، عندما تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 16%، ليصل إلى مستوى 32 جنيها قبل أن يعاود الارتفاع.

وكشف "المركزي المصري"، أن "مبالغ التداول في سوق الإنتربنك سجلت زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفا خلال الأيام الماضية، مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا". وأوضح، أنه "رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة".

وفي السياق ذته، تشهد سوق أذون وسندات الخزانة عودة للمستثمرين الأجانب، في مؤشر آخر على ارتفاع الثقة تجاه الاقتصاد المصري. حيث تشير البيانات إلى تحسن أداء عقود مقايضة التخلف عن السداد وكذلك أداء السندات الدولية. كما سمحت التدفقات الدولارية، للبنوك بتوفير أكثر من ملياري دولار للمستوردين منذ نهاية الأسبوع قبل الماضي.