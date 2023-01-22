"العاصمة الإدارية" في مصر للعربية: نقل الوزارات سينتهي منتصف مارس 2023

قال رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر خالد عباس، في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن نقل وزارات الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سينتهي بالكامل في منتصف مارس المقبل.

وأشار عباس، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بحوالي 40 ألف فدان وبيع 60% من الأراضي المتاحة للبيع.

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وفي سبتمبر 2022، قال نائب وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، المهندس خالد عباس، إن حجم الاستثمارات في العاصمة الادارية الجديدة يتخطى تريليون جنيه حالياً.

وأضاف عباس، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أنه يتم العمل على تأسيس عدة شركات تابعة وتحويل شركة العاصمة الإدارية إلى شركة قابضة.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الادارية الجديدة، أن الطرح في البورصة سيكون للشركات التابعة بعد الانتهاء من تأسيسها وليس للشركة القابضة.