صندوق تحوط يربح 16 مليار دولار في عام 2022.. رقم قياسي عالمي

حققت شركة "سيتاديل" Citadel، التابعة للملياردير كين غريفين أرباحاً قياسية للعملاء بلغت 16 مليار دولار العام الماضي، متفوقةً بذلك على بقية الصناعة وواحدة من أكثر الأعمال المالية نجاحاً في التاريخ.

يأتي ذلك، فيما حققت أكبر 20 شركة لصناديق التحوط مجتمعة 22.4 مليار دولار من الأرباح بعد خصم الرسوم، وفقاً لتقديرات "LCH Investments"، وهي صندوق لصناديق التحوط.

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كانت مكاسب "Citadel" هي أكبر عائد سنوي لمدير صندوق تحوط، حيث تجاوز 15 مليار دولار التي حققها جون بولسون في عام 2007 من رهانه ضد الرهون العقارية عالية المخاطر. وقد وصف هذا بأنه "أعظم رهان على الإطلاق في تاريخ التداول"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

المختلفة في القصة هذه المرة، هو أن صناديق التحوط بشكل عام خسرت 208 مليار دولار العام الماضي حيث وجد العديد من المديرين أنفسهم في الجانب الخطأ من اضطراب السوق العالمي. وقدّرت "LCH" متوسط العائد لأفضل 20 مديراً لصناديق التحوط بلغ 3.4% - بينما تكبدت بقية الصناديق التي شملتها الدراسة خسائر بنسبة 8.2%.

وقال رئيس مجلس إدارة LCH، ريك صوفر، في بيان: "تم تحقيق أكبر المكاسب مرة أخرى من خلال صناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات الكبيرة مثل "Citadel" و"DE Shaw" و"Millennium"، وتعكس المكاسب القوية التي حققتها في السنوات الأخيرة هيمنتها المتزايدة في الاستراتيجيات التي لا تعتمد على ارتفاع أسعار الأصول، وحجمها الكبير".

ويعد الترتيب السنوي لشركة "LCH" مجرد طريقة واحدة للنظر في أداء صناديق التحوط، حيث يتم قياس المديرين عادةً من خلال مكاسبهم الإجمالية منذ التأسيس.

وتعكس النتائج أيضاً النفوذ المتزايد لشركات صناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات، والتي هي على وشك الاستحواذ على الصناديق التي تركز على الأسهم لتصبح الإستراتيجية المهيمنة في الصناعة. وتساعد أصولهم المتزايدة والرسوم المرتفعة على كسب معركة باهظة الثمن لتوظيف كبار المتداولين والاحتفاظ بهم.

وقدّرت "LCH" أن الصناعة قد حققت مكاسب تزيد عن 1.4 تريليون دولار للعملاء منذ إنشائها. وحقق أفضل 20 مديراً، الذين أشرفوا على ما يقرب من 19% من أصول الصناعة، 692 مليار دولار من تلك الأرباح، أو 49% من الإجمالي.