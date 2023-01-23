خبيرة للعربية: خطوات روسيا تخفف ضغوطا بـ5 مليارات دولار في مصر

قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، في مقابلة مع "العربية"، إن إدراج "المركزي الروسي" الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات، وتفعيل آلية قبول مدفوعات صفقات تصدير الحبوب بالروبل، تعد خطوة إيجابية حيث تسهم في تخفيف الضغط على الدولار محلياً.

وأضافت أن تلك الخطوة تسهم في تقوية التبادل التجاري بين مصر وروسيا، والذي بلغ 4.7 مليار دولار في 2021.

مادة اعلانية

وأوضحت أنه يتم حالياً دراسة وضع آليات لهذه التسويات المتبادلة بين مصر وروسيا.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة ستشمل كل المنظومة التجارية بين البلدين، حيث تستورد مصر بخلاف الحبوب وأهمها القمح، العديد من مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، مضيفة :"السياحة الروسية تمثل 15-20% من إجمالي أعداد السياحة الوافدة لمصر".

وفيما يتعلق بأسعار الصرف في مصر، قالت الدماطي، إن تطبيق سعر الصرف المرن للجنيه مع رفع أسعار الفائدة ساهم في بداية عودة الاستثمار الأجنبي للسوق المحلية، كما أن طرح شهادات ادخار الـ 25% دفعت العديد من الأفراد للتنازل عن الدولار للاستفادة من الفائدة المرتفعة وهو ما ساهم في توفير الدولار.

وتابعت :"سنبدأ نرى استقرارا في العملة المحلية، بعد صفقات الاستحواذ بالبورصة المصرية وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وتلاشي السوق السوداء، والانتهاء من أزمة تراكم البضائع في الموانئ المصرية والتي وصلت إلى 14.5 مليار دولار".