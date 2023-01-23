مسؤول حكومي: الهند ستستحوذ على ربع إنتاج هواتف آيفون من أبل عالمياً

قال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، إن شركة أبل تتطلع إلى تصنيع 25% من جميع أجهزة آيفون الخاصة بها في البلاد.

ووصف وزير التجارة والصناعة، شركة أبل بأنها "قصة نجاح أخرى" حيث تحدث عن أوراق اعتماد الأعمال لخامس أكبر اقتصاد في العالم.

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وقال جويال: "إنها "أبل"، والتي تصنّع بالفعل 5-7% من إنتاجها في الهند". وأضاف "إذا لم أكن مخطئاً، فهم يستهدفون زيادة إنتاجهم ليمثل 25% من التصنيع العالمي في الهند"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في العام الماضي، بدأت "أبل" في تجميع هاتفها الرائد آيفون 14 في الهند. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تنتج فيها شركة التكنولوجيا العملاقة، أحدث طراز لها في الهند بالقرب من إطلاقها. كما تقوم شركة أبل بتصنيع أجهزة آيفون في الهند منذ عام 2017، لكنها كانت عادةً طرازات أقدم.

كما أن شركة "فوكسكون" التايوانية - المُجمِّع الرئيسي لأجهزة آيفون من "أبل " - تقوم بتصنيع الهواتف الذكية في مصنعها في "Sriperumbudur" في ضواحي تشيناي بشرق الهند.

وقال محللو "جي بي مورغان" في مذكرة في سبتمبر الماضي، إن أبل قد تصنع 25% من جميع أجهزة آيفون على مستوى العالم في الهند بحلول عام 2025.

يأتي ذلك، فيما تتطلع "أبل" إلى تنويع الإنتاج بعيداً عن الصين، حيث تصنع حالياً الجزء الأكبر من أجهزة آيفون الخاصة بها. خاصةً بعد أن كشف تركز عمليات التصنيع في الصين عن هشاشة سلسلة الإنتاج العام الماضي مع تفشي فيروس كوفيد واحتجاجات العمال في أكبر مصنع آيفون في العالم في مدينة تشنغتشو بالصين، والذي تديره أيضاً شركة فوكسكون، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج.

تمتلك "أبل" حصة سوقية تبلغ 5% فقط في سوق الهواتف الذكية في الهند، لكن الرئيس التنفيذي تيم كوك يرى الهند منذ فترة طويلة كمنطقة محتملة للنمو.