مصادر لـ"العربية.نت": "قطر للطاقة" و"شيفرون" تجمعان 5.1 مليار دولار لمشروع مشترك

جمعت شركتا قطر للطاقة و"شيفرون فيلبس" الأميركية، تمويلا بنحو 5.1 مليار دولار لمشروعهما المشترك للبتروكيماويات في خليج المكسيك، بحسب ما ذكرته مصادر على إطلاع بالأمر لـ"العربية.نت".

وأوضحت المصادر، إن التمويل الذي جمعته الشركتين يتوزع على قرض تجاري بنحو 3.8 مليار دولار من البنوك التجارية بالإضافة إلى خط إقراض مشترك بنحو 1.3 مليار دولار من "شيفرون للبتروكيماويات".

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وتتضمن البنوك التجارية المشاركة في توفير التمويل MUFG وMizuho و"سكوتيا بنك" وبنك الصين بواقع 400 مليون دولار لكل منهم، إلى جانب "سوستيه جنرال" و"KDB" والمؤسسة العربية للبترول "أبيكورب" بنحو 300 مليون دولار.

كما تتضمن البنوك الممولة للقرض، HSBC بتمويل قدره 270 مليون دولار، وشريحة أخرى بنحو 250 مليون دولار مقدمة من بنكي "بي.إن.بي.باريبا" و"جي.بي.مورغان"، فضلا عن شريحة بـ100 مليون دولار مقدمة من بنك الرياض و"الكويت الوطني" و"كريدي أجريكول".

ويقدم مصرف "سوستيه جنرال" الفرنسي خدمات المشورة المالية لكل من "قطر للطاقة" و"شيفرون"، بحسب ما ذكرته المصادر لـ"العربية.نت".

وكانت الشركتان، أسستا شراكة لهذا المشروع، بواقع 51% لـ"شيفرون فيليبس للكيماويات"، و49% لـ"قطر للطاقة".

ويعد المرفق، المقرر بناؤه في أورانج، تكساس، أكبر استثمار لـ"قطر للطاقة" في البتروكيماويات حتى الآن.

وسينتج المصنع، الذي من المقرر أن يبدأ عملياته في عام 2026، وتبلغ تكلفة بنائه 8.5 مليار دولار، مادة مارليكس بولي إيثيلين، والتي تستخدم في إنتاج السلع المعمرة، بما في ذلك أنابيب الغاز الطبيعي والمنتجات الترفيهية مثل قوارب التجديف.

ويضم مشروع "ساحل الخليج الأميركي للكيماويات 2" وحدةً لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ مليوني طن من الإثيلين، وهو ما يجعلها أكبر الوحدات من نوعها في العالم.

كما يشتمل على وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون طن لكل منهما.