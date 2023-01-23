"الإسكان" السعودية للعربية: برنامج "سكني" يستهدف خدمة 120 ألف أسرة في 2023

قال وكيل وزارة الإسكان لتمكين المستفيدين والدعم السكني أيمن صالح، إن برنامج "سكني" في السعودية يستهدف رفع نسبة التملك إلى 70% وهو أحد برامج رؤية 2030.

وأضاف صالح في مقابلة مع "العربية" في منتدى مستقبل العقار الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، أن البرنامج تمكن من خدمة 1.4 مليون أسرة بمختلف مناطق المملكة، وتقديم كافة الحلول السكنية.

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وأشار إلى أن برنامج "سكني" يستهدف خدمة 120 ألف أسرة في العام الحالي، من خلال كافة الحلول التمويلية.

وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص لها أهمية، لافتا أن منتدى مستقبل العقار ما هو إلا تأكيد على أهمية الشراكة بين برنامج "سكني" والقطاع الخاص.

وأكد على استمرارية الدعم المقدم للمواطنين بكافة الحلول السكنية والتمويلية المملكة.

وذكر أن البرنامج يستهدف طرح 50 ألف وحدة سكنية في عام 2023، بالتركيز على المناطق الرئيسية التي تشمل أكثر الأماكن التي تحصل على الدعم السكني.

وكشف صالح أن البرنامج استطاع الوصول بمستهدف التملك السكني إلى نسبة 60% بنهاية 2022.

ويتيح "سكني" باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة "باقة الدعم المقدم، وباقة الإيجار، وباقة الأثاث، وباقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن.

وتمنح الباقات الجديدة المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

ويُقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.