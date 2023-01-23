"تام التنموية" تخطط للإدراج في سوق "نمو" خلال النصف الأول

تخطط شركة "تام التنموية" للاستشارات الإدارية السعودية لطرح عام أولي في النصف الأول من العام الجاري.

وفي مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليها "العربية.نت"، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تام عبد الله يوسف، إنه يتم التخطيط للإدراج في سوق "نمو". وستتطلع إلى الارتقاء للبورصة الرئيسية في غضون عامين.

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وتستمد شركة الاستشارات معظم إيراداتها من تقديم المشورة للحكومة السعودية والجهات الحكومية المرتبطة بصندوقها السيادي، صندوق الاستثمارات العامة.

ورفض يوسف التعليق على التقييم المتوقع للشركة لكنه قال إنه ينمو بسرعة ولديها بالفعل مخزون عقود لهذا العام يمثل نمواً في الإيرادات بنسبة 20%.

يأتي ذلك، فيما شهدت المملكة العربية السعودية طفرة في الاكتتابات العامة العام الماضي على خلفية التوسع الاقتصادي والطلب القوي من المستثمرين. وشكلت الشركات المدرجة في المنطقة حوالي نصف العائدات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشكل مجمع، حيث انهارت الصفقات في أماكن أخرى تحت ضغوط ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، فقد انخفض مؤشر تداول العام بأكثر من 20% منذ مايو، مما قد يبطئ وتيرة عمليات الإدراج الجديدة.

وقال يوسف: "لا يزال لدينا آفاق نمو عالية جداً خلال العامين المقبلين، ولا نخطط للذهاب إلى السوق بتقييم مجنون، لذلك لا نعتقد أن التقلبات الأخيرة في السوق ستؤثر علينا كثيراً". وأضاف "لا يزال هناك الكثير من الطلب من المستثمرين."

تم تأسيس "تام التنموية" منذ حوالي 10 سنوات على يد عبدالله يوسف، البالغ من العمر الآن 35 عاماً، بعد تخرجه من جامعة ماكماستر في كندا. كما عينت الشركة المؤسس المشارك لشركة Careem Inc عبد الله إلياس في مجلس إدارتها في ديسمبر.