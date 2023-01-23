100 مليار دولار حجم سوق التقنية المالية المتعلقة بخدمات التمويل الاستهلاكي
مع توقعات بوصوله لـ 467 مليار دولار في 2026
تشهد خدمات التقنية المالية المتعلقة بتمويل المشتريات الاستهلاكية نسب نمو كبيرة في المنطقة، حيث جذبت الشركات الناشئة العاملة في القطاع استثمارات فاقت الـ 2.5 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين.
وساهمت الزيادة في اعتماد طرق الدفع الإلكتروني، سواء كان عبر الإنترنت أو في المحال التجارية في دفع النمو بسوق الشراء الآن والدفع لاحقًا.
وتجاوزت قيمة هذا القطاع عالمياً الـ 100 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر بالنمو 46% سنوياً ليصل إلى 467 مليار دولار عام 2026.
ويبدو أن منطقة الشرق الأوسط تسجل أيضا قفزات كبيرة في القطاع، حيث يتنافس عدة لاعبين مثل "Spotii" و"Tamara" و"تابي"، للاستحواذ على حصة أكبر من هذه السوق في المنطقة ويجذبون مستثمرين محليين وعالميين.
وحصلت "تابي" على جولة تمويلية جديدة من السلسلة C بـ 58 مليون دولار من "PayPal Ventures" و"Sequoia Capital India" و"STV" السعودية، ليصبح تقييم الشركة 660 مليون دولار.
وعلى الصعيد العالمي؛ ومع ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، واجه القطاع نسبة كبيرة من التعثر في السداد.
وقال المدير العام لشركة "تابي" عبد العزيز سجى، "نرى انكماشا في سوق قطاع التجزئة ولكن ليس بصورة كبيرة، ولكنها ملحوظة مقارنة بمواسم الشراء السابقة".
ويركز اللاعبون في السوق على تقديم خدمات رقمية متطورة للعملاء وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للحفاظ على مركزهم في السوق من خلال المنتجات الائتمانية البديلة التي ستمنح البنوك وشركات التكنولوجيا المالية خيارات إيرادات إضافية، وتساعدها على التوسع في مجالات جديدة للاستفادة من هذا السوق المتنامي في المنطقة والتي هي واحدة من أسرع الأسواق نموًا، ما يشكل فرصة تبلغ 95 مليار دولار، وذلك بحسب تصريحات صندوق "STV".
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