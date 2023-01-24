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خاص

"الوطنية للإسكان" للعربية: ضخ 300 ألف وحدة سكنية في السعودية حتى 2025

وصلت حالياً إلى 116 ألف وحدة سكنية منها

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد البطي، إن الشركة لديها خطة تتضمن ضخ 300 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية حتى عام 2025.

وأضاف البطي، في مقابلة مع "العربية"، على هامش منتدى مستقبل العقار، إن مشاريع الشركة تتوزع على 17 مدينة، حيث تم إطلاق 150 مشروعاً حتى الآن.

ومن إجمالي خطة تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية، "وصلت مشاريع الوطنية للإسكان إلى 116 ألف وحدة سكنية حالياً، بإجمالي استثمارات تقارب 100 مليار ريال، وستستمر في ضخ المزيد من الاستثمارات للوصول إلى المستهدف"، وفقاً للرئيس التنفيذي محمد البطي.

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وبينما تتركز مشاريع الوطنية للإسكان في مدينة الرياض التي تستحوذ على 50% من المعروض العقاري، أوضح البطي، أن "الوطنية للإسكان" ستطلق في القريب العاجل مشاريع جديدة في شمال وشرق الرياض بإجمالي معروض يتجاوز 50 ألف وحدة سكنية.

والشركة الوطنية للإسكان هي ذراع استثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتهدف إلى استدامة موارد الوزارة، وتعمل في شراكات مع القطاعين الخاص والعام، وتعمل كممكن للقطاع العقاري والمطورين العقاريين للاستثمار في التطوير العقاري بالسعودية.

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