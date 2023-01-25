أداء إيجابي لسوق الأسهم السعودية في الجلسة الخامسة على التوالي
مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفع " 0.13%
صعدت سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم الخميس، في ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، ولكن واصلت السوق الأداء الأفقي الذي يميل للارتفاع مع ترقب الإعلان عن النتائج السنوية للشركات.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" 0.13% أو 13.5 نقطة عند مستوى 10809 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 83 شركة من إجمالي 223 شركة.
وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، الإنماء طوكيو، العالمية، دلة الصحية، الإعادة السعودية، الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.91% و5.01%، أما أسهم شركات: الحفر العربية، الجوف، الواحة، التموين، شمس كانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.19% و1.41%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، أمريكانا، وأرامكو، سابك، بترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: سابك، دار الأركان، أرامكو، عذيب للاتصالات، الراجحي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وفي مقابلة مع "العربية"، قال حمد العليان محلل الأسواق المالية، إن هناك شهرين حتى يكتمل الإعلان عن نتائج الشركات السعودية للربع الرابع من عام 2022.
وذكر العليان أن الأمر اللافت في الشركات التي أعلنت نتائجها أظهر نموا واضحا في الإيرادات، مع ارتفاع بشكل جيد في صافي الربح.
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