مالك "إيفرتون" يكشف حقيقة عرض النادي للبيع

عرض مالك نادي إيفرتون، فرهاد موشيري، النادي للبيع، إذ يسعى للحصول على ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لصحيفة "Metro" البريطانية، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

ويحتل الفريق حالياً المركز قبل الأخير في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وتم إقالة أسطورة نادي تشيلسي السابق "لامبارد" من منصبه كمدرب لفريق إيفرتون يوم الاثنين بعد 10 مباريات بدون فوز.

مادة اعلانية

ويمكن الآن أن يكون نادي إيفرتون مستعداً لتغيير أكبر، حيث ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن الملياردير البريطاني - الإيراني، يريد بيع "نادي ميرسيسايد" بعد انتقادات شديدة لموشيري وزملائه من أعضاء مجلس الإدارة من قبل المشجعين في الأسابيع الأخيرة.

وأفادت التقارير، بأن موشيري يريد استرداد الأموال التي استثمرها في ملعب إيفرتون الجديد - الذي يتم بناؤه في "Bramley-Moore Dock" - مع تعيين شركة "Deloitte" مستشاراً لصفقة البيع المرتقبة وسط اهتمام عدد من المشترين المحتملين.

ومع ذلك، فإن موشيري - الذي أنفق حوالي 700 مليون جنيه إسترليني على اللاعبين منذ شراء حصته لأول مرة مع نادي إيفرتون في فبراير 2016 واسترد ما يزيد قليلاً على 400 مليون جنيه إسترليني - أخبر "ليفربول إيكو" أنه لا يتطلع لبيع النادي على الرغم من التقارير.