"السعودية لإعادة التمويل العقاري" للعربية: سنتوجه إلى أسواق الدين العالمية في 2023

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، فابريس سوسيني، عن نية الشركة التوجه إلى أسواق الدين العالمية هذا العام، بعد أن أصدرت أكثر من 30 مليار ريال من الديون في الأسواق المحلية.

وقال سوسيني في لقاء مع "العربية"، إن عام 2023 سيحمل تحديات كبيرة، حيث إن بيئة أسواق الدخل الثابت تتأثر باستمرار ارتفاع أسعار الفوائد.

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وأوضح أن تركيز الشركة سيكون على هدفين: "من جهة إبقاء العمل على إيجاد حلول تمويل لمساعدة المقترضين لامتلاك المنزل، لذا ستبحث الشركة عن الحلول والخيارات الموجودة لديها لإبقاء الاقتراض متاحا ورخيصا رغم البيئة العالمية من ارتفاع الفوائد، مبينا أن الحل هو بالبحث والتطوير والتفكير واستشارة كل أصحاب المصلحة لمساعدة المقترضين، هذا من جهة".

أما الهدف الثاني، وهو الأهم، وفقا لسوسيني، فهو موضوع السيولة وإعادة التمويل، مشيرا إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية وخلال الثمانية عشر إلى 24 شهرا الماضية أصدرت الشركة 30 مليار ريال من أدوات الدين في السوق المحلية.

وأضاف: "تركيزنا هذا العام سيكون على السوق العالمية، حيث نعمل على الإغلاق المالي لبرنامجنا من الديون، ونأمل بأن نكون قادرين قريبا جدا على إصدار أدوات دين للسوق المالية العالمية لزيادة وصولنا إلى مختلف أنواع المستثمرين المحليين الذي وصلنا إليهم والعالميين أيضا".